Усатый: Я дам Санду и Нэстасе 2-3 тысячи евро, чтобы они сдали анализ на наличие следов ртути

Обращаясь к гражданам Молдовы, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый коснулся заявлений Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые якобы были отравлены ртутью

Обращаясь к гражданам Молдовы, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый коснулся заявлений Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые якобы были отравлены ртутью. Усатый высмеял заявления двух лидеров, сказав, что если Нэстасе умрет, то это произойдет из-за паров под юбкой Майи Санду, передает kp.md.

Бывший мэр Бельц сказал, что пока они не представят бумагу с судебной экспертизой, их заявления — ложь. Усатый говорит, что готов оплатить им проверку, анализы, то есть дать им 2-3 тысячи евро, чтобы узнать, существуют или нет следы ртути в их организме. Медики проверят у них наличие ртути и наркотиков.

Лидер «Нашей партии» говорит, что Майя Санду напугала Андрея Нэстасе и угрожает ему, чтобы он не общался с Усатым. Усатый также отметил, что Майя Санду уедет из Молдовы, когда узнает результаты выборов.

- Майя Санду уедет в Фэйсбук, я вам говорю. Позвонит дядя Сэм из-за океана и скажет, что нужно спасать Молдову, и Майя Санду оставит Нэстасе, - сказал Усатый.

Она напомнил Нэстасе, что на протестах, на сборе подписей, на выборах мэра — каждый раз когда тот просил помощь, он ему помогал. А теперь, когда Майя Санду заставила его подписать это соглашение, он пинает людей из «Нашей партии».