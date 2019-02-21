Троих членов избирательной комиссии задержали на административной границе Варница

Троих членов избирательной комиссии из Каушанского района задержали на административной границе Варница. Они возвращались из Центризбиркома, где прошли предвыборный инструктаж.На досмотре приднестровские силовики изъяли у них два служебных ноутбука с данными из электронного регистра избирателей.

Пограничники остановили президента и секретаря избирательного участка 48/10 города Новые Анены восточного региона, а также водителя, который их вез.

Все трое возвращались из Кишинева, где участвовали в учебном семинаре по парламентским выборам.

По данным инспекции полиции Каушан, их задержали, обыскали и опросили пограничники, которые в последствии и отобрали 2 ноутбука. Компьютеры были предоставлены им на период парламентских выборов Центральной избирательной комиссией в служебных целях. Инцидент произошел сегодня около 15:00. Об этом сообщил замглавы Генерального инспектора полиции Георгий Кавкалюк.

"Ноутбуки будут переданы на экспертизу нашим коллегам для проведения кибер-аудита, чтобы выяснить, не было ли постороннего вмешательства и были ли украдены личные данные. Основной задачей было оспорить решение пограничноков и одновременно получить личные данные обратно. Мы обязательно выясним причины после того, как проведем экспертизу", - сказал Георгий Кавкалюк.