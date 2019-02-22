Министерство экономики ведет переговоры об увеличении экспортных квот в страны ЕС. Спрос на молдавские сливы и виноград растет. В 2018 году объем экспорта фруктов составил около 95 тысяч тонн. Однако из-за отсутствия хранилищ продлить экспортный период невозможно. Об этом говорили на встрече Ассоциации производителей и экспортеров фруктов.
"Зачастую наша продукция реализуется только в сезон. Нужно развивать послеуборочное хранение - склады, линии сортировки и упаковки, камеры охлаждения и заморозки продукции, особенно косточковых, это позволит нам выйти на новые рынки сбыта", - говорит председатель Moldova Fruct Виталий Горинчой.
Ион Ионаш из села Костешты Яловенского района в прошлом году экспортировал в Румынию около тысячи тонн слив.
"Хотелось бы сделать еще одну холодильную камеру ближе к полю. Так мы сможем хранить сливы значительно дольше. С хорошей инфраструктурой можно успешно развиваться. Со временем даже купить сортировочную линию", - сказал фермер Ион Ионаш.
У Дианы Власюк из Новых Анен 180 гектаров сливовых садов. Она говорит, что для выхода на другие рынки ей необходимы холодильный склад и сушка.
"Одна цена на продукцию, которую мы продаем поля, и совсем другая, если у нас есть послеуборочное хранение, и мы можем долго хранить и продавать фрукты"- сообщила фермер Диана Власюк.
По данным AIPA, из семи с половиной тысяч заявок на субсидии 30% были на создание послеуборочного хранения. Генеральный госсекретарь министерства сельского хозяйства отметил, что фермерам необходимо ориентироваться на разные рынки.
"Продукцию покупают глазами и умом. Нужно прилагать усилия в развитие рынков сбыта, потому что остальное при поддержке ассоциации, мы будем развивать, в том числе возможности хранения, обработки и экспорта", - отметил генеральный госсекретарь Минсельхоза Юрие Ушурелу.
Ассоциация производителей и экспортеров фруктов насчитывает свыше 170 участников. Из них лишь половина располагает условиями хранения продукции.
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