150 новых компьютеров поступило в учебные заведения 12 районов страны

Молдавские учебные заведения получили 150 новых компьютеров в дар от Южной Кореи Техника - дар Южной Кореи. За три года она передало школьникам нашей страны 450 компьютеров.

"В марте 2018 года был продлен меморандум с южнокорейской провинцией ЧеджУ. Согласно этому документу, школы Молдовы должны были получить 450 компьютеров. И техника поступила в 20 учебных заведений из 12-ти районов страны", - говорит генеральный госсекретарь МОКИ Игорь Шаров.

В гимназии села Константиновка Единецкого района на 91 ученика было всего три компьютера.

Гимназистам из села Трифанешты Флорештского района приходилось носить на занятия ноутбуки из дома.

"Дети приносили компьютеры из дому, и больше дома работали, чем в школе", - рассказала директор гимназии в Трифанештах Анна Гаивас.

Стоимость партии новых компьютеров превышает 125 тысяч долларов.

"Мы получили восемь современных компьютеров, очень хороших. Мы установим их в зале мультимедиа".







