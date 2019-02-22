Павел Филип показал места, где рос и рассказал о своем детстве

Начал читать в пять лет и пытался изобрести способ избавить семью от необходимости полоть огород. О том, каким был Павел Филип в детстве рассказали его сестры. В родительском доме премьера побывали журналисты портала Din Străşeni.

- Добрый вечер! - Добрый вечер! - Добро пожаловать домой! - Вот дом, где я вырос, двор. Тут родители. Я был младшим в семье. Всему самому важному в жизни меня научили родители. У меня было веселое детство.

У Петра и Ольги Филип было семеро детей. Отец был строгим, а мама всегда защищала детей от отцовской суровости, вспоминает премьер.

"Случалось, мне надирали уши. Это было самое строгое наказание. Хотя иногда я за мои проказы заслуживал большего. Можете мне поверить", - говорит премьер-министр Павел Филип.

В обязанности младшего ребенка в семье входило и приглашение гостей на праздники. И делать это следовало, согласно местным традициям.

По словам сестер Павла Филипа, младший брат с раннего детства выказывал рассудительность, расчетливость и амбициозность.

"Если за что-то брался, то никогда не делал абы как. Все продумывал, рассчитывал, все делал основательно и доводил до конца."

"Он мне говорил: знаешь, о чем я думаю? Когда вырасту, создам маленький трактор, который сам будет пропалывать кустарники."

Так что решение Павла Филипа выбрать после инженерную специальность случайным не было.

"Мне нравились точные науки, и я решил стать инженером-механиком. Учился в Техническом университете, тогда он назывался Политехническим институтом имени Сергея Лазо", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Как признается Павел Филип, в родительском доме всегда очень радостно вспоминать детские годы.

- Чем чаще встречаешься с жизненными испытаниями, тем глубже прорастают корни.





