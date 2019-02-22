Начал читать в пять лет и пытался изобрести способ избавить семью от необходимости полоть огород. О том, каким был Павел Филип в детстве рассказали его сестры. В родительском доме премьера побывали журналисты портала Din Străşeni.
- Добрый вечер! - Добрый вечер! - Добро пожаловать домой! - Вот дом, где я вырос, двор. Тут родители. Я был младшим в семье. Всему самому важному в жизни меня научили родители. У меня было веселое детство.
У Петра и Ольги Филип было семеро детей. Отец был строгим, а мама всегда защищала детей от отцовской суровости, вспоминает премьер.
"Случалось, мне надирали уши. Это было самое строгое наказание. Хотя иногда я за мои проказы заслуживал большего. Можете мне поверить", - говорит премьер-министр Павел Филип.
В обязанности младшего ребенка в семье входило и приглашение гостей на праздники. И делать это следовало, согласно местным традициям.
По словам сестер Павла Филипа, младший брат с раннего детства выказывал рассудительность, расчетливость и амбициозность.
"Если за что-то брался, то никогда не делал абы как. Все продумывал, рассчитывал, все делал основательно и доводил до конца."
"Он мне говорил: знаешь, о чем я думаю? Когда вырасту, создам маленький трактор, который сам будет пропалывать кустарники."
Так что решение Павла Филипа выбрать после инженерную специальность случайным не было.
"Мне нравились точные науки, и я решил стать инженером-механиком. Учился в Техническом университете, тогда он назывался Политехническим институтом имени Сергея Лазо", - сказал премьер-министр Павел Филип.
Как признается Павел Филип, в родительском доме всегда очень радостно вспоминать детские годы.
- Чем чаще встречаешься с жизненными испытаниями, тем глубже прорастают корни.
Комментарии
- Валько: Люди зомбированы и не хотят видеть то хорошее, что сделали демократы
- Заявление Ренато Усатого: Что нас ждет после выборов
- Усатый упрекает Нэстасе: Платформа "ДА" делала пиар на 100 тысячах подписей, а мои люди, бедные, работали
- Троих членов избирательной комиссии задержали на административной границе Варница
- Усатый: Я дам Санду и Нэстасе 2-3 тысячи евро, чтобы они сдали анализ на наличие следов ртути
- Сергей Сырбу посмеялся над заявлением Санду и Нэстасе: "Меня отравили!"
- Караван ДПМ в Унгенском районе: Проблема с нехваткой педагогических кадров решается, благодаря повышению зарплат
- Начался процесс распределения бюллетеней для голосования среди избирательных советов
- Муравский: Отказ блока ACUM от любых коалиций в парламенте – заявление самовлюблённых эгоистов, считающих, что только они правы во всём
- Дорин Киртоакэ: Как получилось, что семья Попшой учавствует в предвыборной кампании за блок ПДС-ППДП, ПКРМ и ПСРМ одновременно
- СМИ: Китай в 2018 году подвергся максимальному количеству кибератак
- Права на музыку Децла перейдут его сыну
- Культовый клип 2000-х получил ремейк в честь 20-летнего юбилея
- NBC: семья Майкла Джексона предъявила каналу HBO иск на $100 млн из-за скандального фильма
- В Японии произошло землетрясение: есть пострадавшие
- Усатый: Я дам Санду и Нэстасе 2-3 тысячи евро, чтобы они сдали анализ на наличие следов ртути
- Актриса из сериала "Глухарь" Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет
- Выпавшая с 26 этажа девушка чуть не убила прохожего. Видео 21+
- Как в магазинах обуви обманывают покупателей
- В Кишиневе 25 новых автобусов вышли на маршруты
- Партия Регионов раскрыла коррупционные схемы Додона: "Только за "взносы" в ПСРМ можно экспортировать фрукты в Россию"
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Опрос: Плахотнюк догоняет Додона по уровню доверия граждан и сильно опередил Санду и Нэстасе
- Правительство проводит проверку в посольстве РМ в Москве, где обнаружили центр пропаганды ПСРМ для предстоящих выборов
- Опубликовано видео первых минут после обрушения здания в Петербурге
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md