"Все помнят, когда была большая акция протеста, требовалось 200-300 автобусов. А кто должен был платить? Все отстранились. Ренато Усатый должен был платить. Возили всех - от Платформы, социалистов, от "Нашей партии", рядовых граждан. Когда Платформа буксовала со сбором подписей для референдума, тоже надо помочь. Платформа делала пиар, мол, мы собрали подписи, а на самом деле работали мои люди", - сказал лидер политформирования "Наша партия" Ренато Усатый.

Незадолго до этого признания в интернете появилась запись телефонного разговора Ренато Усатого и его однопартийца Николая Цыповича. Среди прочего они обсуждали возможные сценарии после выборов. Усатый подтвердил: блок ПДС-ППДП распадется сразу после парламентских выборов. А также высказал уверенность, что представители партии Андрея Нэстасе договорятся с депутатами от политформирования "Наша партия" о срыве мажоритарной коалиции.

Чтобы комбинация сложилась, Ренато Усатый рекомендует коллеге быть в Молдове во время объявления результатов выборов, держать ситуацию под контролем и не допустить сюрпризов со стороны некоторых членов тандема ПДС-ППДП.

Андрей Нэстасе не ответил на телефонные звонки, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Ренато Усатого.

Несколько дней назад зампредседателя ПДС Михай Попшой тоже заявил в передаче на одном из частных телеканалов, что избирательный блок ПДС- ППДП распадется сразу после парламентских выборов.

"Возможно, будет две или даже три фракции, так как есть компонента, включающая гражданское общество, и есть две партии. Конечно, если мы придем к власти, будет правящая коалиция, а если окажемся в оппозиции - будем координировать действия", - отметил кандидат в депутаты Михай Попшой.

Майя Санду в интервью "Дойче Велле" в конце прошлого месяца также дала понять, что не настаивает на сохранении блока ПДС-ППДП, и что неважно, одна или две парламентские группы будут сформированы в парламенте.