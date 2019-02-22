Валько: Люди зомбированы и не хотят видеть то хорошее, что сделали демократы

Всего за два года Демократическая партия Молдовы во главе с Владом Плахотнюком добились таких положительных изменений в стране, каких не было со дня независимости Молдовы.

А люди, которые отказываются это видеть и продолжают критиковать власть, забыли, как им жилось раньше. Так считает председатель Экономической платформы "Содружество" Вячеслав Валько, который высказал своё мнение в очередном видеообращении в своём Facebook.

"Когда в стране было хорошо? Когда страну рвали на куски? Свет был по расписанию, а зарплату выдавали кому чем? Кому галошами, кому мылом, кому яйцами. И все стояли на базарах, продавая все что есть, чтоб выжать. Или вспомните времена бандитизма, когда ты мог выйти из дома, и не было никакой уверенности, что ты вернешься обратно? Вот тогда мы бежали из страны!

Потому-что жить в ней было физически опасно. Это не то, что сейчас, когда не хочу работать за 500 евро в Кишиневе, хочу за 1500 работать в Европе!" - напомнил Валько тем, кто жалуется на действительность в Молдове.

При этом активист напомнил все то, что критикующие отказываются признавать. Он отметил наведение порядка на таможне, поступление налогов и сборов в бюджет, строительство дорог, социальные проекты, в том числе Prima Casa, повышение зарплат бюджетникам и пенсий, пособия на детей.

"И другие этого не делали!

Демократы изменили законы, чтоб экономических агентов не душили без причины. Уменьшили количество проверяющих органов, снизили налоги. Реформы продолжаются.И если вы всего это не видите, это не значит, что этого нет. Это значит, что вы настолько зомбированы, что ваш разум отказывается воспринимать реальность",- заявил Валько.

В завершении своего обращения, Вячеслав Валько открыто заявил, что 24 февраля будет голосовать за ДПМ, поддерживая все начатые дела, реформы и проекты формирования. А недовольных призвал вспомнить, как им жилось до прихода к власти Демократической партии.