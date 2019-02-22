Falcon 9 вывела на орбиту лунный зонд и спутник

Ракета-носитель компании SpaceX успешно вывела в космос индонезийский спутник связи Nusantara Satu, разведывательный аппарат для ВВС США и израильский лунный зонд.

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунным космическим аппаратом Берешитизраильской компании SpaceIL. Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 03.45 пятницы, 22 февраля, по киевскому времени,передает Корреспондент.

Вывод на орбиту спутника связи и аппарата, предназначенного для исследования Луны, произошел примерно через 44 минуты после старта.

Первая ступень ракеты-носителя совершила свой третий полет, ранее она дважды использовалась при запуске коммерческих аппаратов в 2018 году.

Как сообщили в SpaceX, через минуту после старта, она штатно вертикально села на плавучую платформу. Таким образом компании в 34-й раз удалось сохранить первую ступень после запуска.

Основным заказчиком миссии Falcon 9 является американская компания SSL, построившая по заказу индонезийской компании PT Pasifik Satelit Nusantara спутник Nusantara Satu. Аппарат, срок службы которого рассчитан на 15 лет, предназначен для передачи звуковых и видео сигналов, а также передачи интернет-данных.

На Nusantara Satu также закреплен экспериментальный малый космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США. Подробности его миссии неизвестны, срок эксплуатации в космосе ограничен одним годом.

Аппарат Берешит (Бытие или Зарождение с иврита) был создан командой молодых израильских ученых, объединившихся в проект Space IL.

Зонд весом около 600 килограммов должен совершить мягкую посадку на Луну в апреле. Его разработчики надеются, что Берешит сделает замеры магнитного поля спутника Земли и передаст панорамные фото поверхности Луны в высоком разрешении.

В случае успеха Берешит станет первой миссией, побывавшей на Луне не по государственной, а частной инициативе.