США намерены быстро начать освоение Луны

В NASA рассказали о стратегии освоения спутника Земли, которая предполагает привлечение международных и коммерческих партнеров.

Глава NASA Джим Брайденстайн объявил о реализации США стратегии освоения Луны, которая предполагает участие международных и коммерческих партнеров. Видеообращение Брайденстайна было опубликовано в четверг, 21 февраля.

"Сегодня мы делаем большое объявление о возвращении людей на поверхность Луны", − подчеркнул руководитель аэрокосмического агентства.

Он уточнил, что США нацелены на продолжительную миссию, передает Корреспондент.

"Мы доберемся до Луны в такой способ, как не делали никогда раньше. Мы полетим туда с нашими международными партнерами, с нашими коммерческими партнерами. И ключевой элемент – мы нацелены на длительную миссию", − заявил Брайденстайн.

По его словам, на Луне построят сооружения для людей и будущие экспедиции будут осваивать ресурсы спутника Земли, в том числе и для будущих полетов на Марс.

"Друзья, мы начнем это очень быстро", − указал руководитель NASA.