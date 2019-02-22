Пожар в Бангладеш: число погибших возросло до 110 человек

Число погибших на пожаре в жилых домах Дакки возросло до 110 человек, еще около полусотни людей травмированы.

В Бангладеш число погибших в результате пожара в жилых домах Дакки возросло до 110 человек, еще около полусотни людей травмированы. Пожар произошел в старой части города, сообщает ТСН.

Указано, что в целом огонь уничтожил пять жилых домов, передает Корреспондент.

Как уточнили местные власти, десятки людей попали в ловушку в многоквартирных домах, которые использовались также как хранилища химических веществ.