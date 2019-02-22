Лас-Вегас засыпало снегом

Игровую столицу США, Лас-Вегас, замело снегом. Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет, передает УНИАН.

"В снегу сейчас там - пальмы, входы в подземку и дороги. Из-за гололеда уже зафиксировали более 2 десятков автомобильных аварий. В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой", - сообщили в студии.

Отмечается, что туристов такая погода не пугает. Они с удовольствием делают фото и лепят снеговиков.