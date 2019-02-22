Культовый клип 2000-х получил ремейк в честь 20-летнего юбилея

В сети появилась новая версия клипа Freestyler группы Bomfunk MC’s. Ремейк создан в честь 20-летнего юбилея культовой песни.

Музыка стала рекламой нидерландского оператора мобильной связи Telenet Yugo. Основными отличиями нового клипа стали главный герой, теперь это не парень, а девушка, и локации, вместо финского метро съемки проходили в Нидерландах, пишет УНИАН.

Как и в оригинале, в клипе поочередно появляется каждый из участников группы.