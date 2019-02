View this post on Instagram

Заявление управляющей компании. В связи с многочисленными вопросами и для пресечения любых спекуляций относительно прав на имя, песни и видео скоропостижно скончавшегося Кирилла Александровича Толмацкого, артиста, выступавшего под творческими псевдонимами Децл и Detsl aka Le Truk, наша команда считает необходимым сообщить: Что сделано С 2014 года по просьбе Кирилла мы - компания SO/Era Music - начали сбор музыкального каталога артиста: - зачистили основные нарушения прав со стороны пиратов - восстановили большую часть клипов, оцифровав архивные betacam музыкальных телеканалов - собрали все найденные песни и видео, восстановили обложки и передали Кириллу, получив от него исключительную лицензию на весь каталог - подготовили регистрацию прав на имя / товарные знаки Кирилла - организовали дистрибуцию / монетизацию прав на песни и видео Кирилла на всех цифровых площадках, перечисляя собранные денежные средства в соответствии с детализированными отчетами ему лично. Что будет сделано Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений. После смерти Кирилла мы встретились с родителями Кирилла - Александром Яковлевичем и Ириной Анатольевной Толмацкими - и получили от них аналогичную просьбу: защитить и сохранить музыкальное наследие Кирилла, его права для передачи в дальнейшем всех доходов от использования прав в пользу сына Кирилла - их внука. В настоящее время, как нам известно, запущен процесс оформления прав на наследство со стороны родителей Кирилла, по результатам которого должны быть соответствующим образом сформированы условия управления правами, оставшимися от Кирилла, со сбором доходов в пользу его сына. Все процедуры оформления прав должны быть выполнены с соблюдением норм законодательства РФ и с уважением Кириллу и его семье. Любые попытки незаконного использования прав на музыку, видео и имя Кирилла (в том числе товарные знаки "Децл", Detsl aka Le Truk) будут пресекаться со всеми