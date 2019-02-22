В Исландии засняли полярного "дракона"

От необычного сияния захватывает дух.

Очевидно, природа тоже ждет финального сезона "Игры престолов", иначе откуда бы в небе появилось такое чудо? Фотографу удалось сделать необычный снимок полярного сияния в Исландии: кажется, что в ночном небе раскинул крылья огромный зеленый дракон, передает МояПланета.

Как сообщает Daily Mail, фотография была распространена космическим агентством NASA. Там пояснили, что снимок был сделан в феврале, что удивительно: в это время не было отмечено вспышек активности на Солнце, которые обычно приводят к появлению свечения. Ранее "Моя Планета" рассказывала о причинах возникновения полярного (северного) сияния.