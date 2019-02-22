Дождь и мокрый снег: в Молдове объявлен желтый код в связи с резким изменением погоды

Внимание водителей! В Молдове пасмурно и ветрено, идет дождь, переходящий в снег. В силу вступает желтый код в связи с резким изменением погоды. Необходимо быть предельно внимательными.

Национальная патрульная инспекция сообщает, что в настоящее время на дорогах страны движение осуществляется в условиях осадков в виде дождя, а в районе Резина даже в виде мокрого снега.

Национальный инспекторат полиции предупреждает водителей, что дождь может превратиться в снег, а дороги могут покрыться льдом.



