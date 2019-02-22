Наркотик на 13 миллионов долларов спрятали среди клубники

Служба таможенного и пограничного контроля США перехватила партию метамфетамина, спрятанную среди мороженной клубники. Об этом сообщает The Independent.

Грузовик, перевозивший коммерческую партию ягод, 16 февраля был остановлен для проверки у моста Фарр-Рейноса, проходящего над рекой Рио-Гранде и соединяющего Мексику и США. Во время досмотра в трейлере среди клубники обнаружили 350 упаковок с метамфетамином,передает Lenta.

В результате было изъято 411 килограммов наркотика. Его стоимость оценивается в 12,7 миллиона долларов. Водитель грузовика — 42-летний гражданин Мексики — был арестован. Власти также изъяли его грузовик.

По оценкам техасских чиновников, в среднем за месяц по мосту проезжают около 175 тысяч автомобилей.