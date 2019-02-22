Виталий Гэмурарь о новом уголовном деле сфабрикованном Россией на Влада Плахотнюка: Это попытка повлиять на результат выборов

Правоохранительные органы Российской Федерации открыли еще одно уголовное дело на лидера Демократической Партии Молдовы Влада Плахотнюка, и это произошло всего за два дня до парламентских выборов 24 февраля.

ДПМ считает, что таким образом Российская Федерация вмешивается "открыто и нагло", пытаясь повлиять на результаты выборов, пишет ziarulnational.md.

"Так называемое дело, открытое в России против председателя ДПМ за два дня до парламентских выборов в Республике Молдова - очевидное насильственное вмешательство Российской Федерации с попыткой повлиять на результат выборов в нашей стране. В деле речь идет о периоде 2013-2014", - заявил для Ziarul National пресс-секретарь ДПМ Виталие Гэмурарь.

Он напомнил, что год назад российские спецслужбы предпринимали и другие действия против председателя ДПМ: "Они пытались ограничить его перемещения в другие страны. ИНТЕРПОЛ расценил все эти действия как политическое давление со стороны Российской Федерации и отклонил эти попытки".

По словам Гэмураря, Россия не отказывается от своей гибридной войны, которую ведет не против ДПМ, а против Республики Молдова и ее граждан.

"А это новое действие - крайне тяжкое вмешательство в проведение выборов в нашей стране".

Цитируемый источник добавил, что ДПМ сообщит уже сегодня всем международным структурам и наблюдателям за выборами "об этом вмешательстве Российской Федерации в выборы в Республике Молдова".