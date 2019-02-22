Американский актер Винни Велла, сыгравший в сериале "Клан Сопрано" и фильме "Казино", умер от рака печени в возрасте 72 лет. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на сына артиста.
"Мы с прискорбием сообщаем, что Винни Велла покинул нас, уверен, что никто не опечален этим больше, чем он сам. Винни любил жизнь, семью, друзей, поклонников", — написано на странице актера в Facebook. Похороны артиста пройдут 25 февраля в Нью-Йорке,передает lenta.
Винни Велла принимал участие в съемках картин "Кофе и сигареты" и "Пес-призрак: путь самурая" Джимми Джармуша. Также он сыграл в триллере Джонатана Хенсли "Ирландец" и трагикомедии "Признайте меня виновным" Сидни Люмета.
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ДЕВА
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