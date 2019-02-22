Австралиец, наехавший на толпу пешеходов, получил шесть пожизненных сроков

Суд в Австралии вынес приговор водителю, которого признали виновным в умышленном наезде на пешеходов два года назад, сообщает телеканал АВС.

Он получил шесть сроков пожизненного заключения без права условного-досрочного освобождения ранее чем через 46 лет, передает РИА Новости.

При этом сторона обвинения настаивала на пожизненном без возможности УДО.

Инцидент произошел 20 января 2017 года в дни проведения в Мельбурне Открытого чемпионата

Австралии по теннису. Тогда в городе собрались тысячи иностранных туристов.

В нескольких сотнях метров от места соревнований 26-летний Джеймс Гаргасулас умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час. Погибли шесть человек, еще 27 пострадали.

До трагедии в Мельбурне преступник был известен полиции в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем.