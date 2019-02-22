Участница конкурсов красоты села пожизненно за убийство непослушной служанки

В Таиланде суд рассмотрел обвинения в адрес бывшей участницы конкурсов красоты, которую подозревали в убийстве 16-летней служанки. Об этом сообщает AsiaOne.

Девушка работала у 47-летней Крисаны Суванпитак (Krisana Suwanpitak) с апреля 2012 года. Хозяйка часто избивала служанку за непослушание. 11 апреля 2012 года она несколько раз ударила ее по голове аэрозольным баллончиком, отхлестала шлангом для пылесоса и обожгла раскаленным утюжком для выпрямления волос. На следующий день девушка умерла,передает Lenta.

Вместе с младшим братом и подругой Крисана закопала тело под пальмой возле ограды. Матери погибшей служанки сказали, что девушка сбежала. Она узнала правду благодаря анонимному звонку в октябре 2017 года. Неизвестный рассказал, что ее дочь убита, и объяснил, где спрятано тело. Информация подтвердилась. Через месяц Крисану, ее брата и подругу арестовали.

Все трое были признаны виновными. Крисана Суванпитак приговорена к пожизненному заключению. Кроме того, ей придется выплатить матери убитой девушки около миллиона бат . Если выплата затянется, сумма будет расти на 7,5 процента в год. Младшему брату женщины дали год лишения свободы, а ее подруге — год и четыре месяца.