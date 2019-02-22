Молдова попала в список самых недорогих для отдыха стран

В рейтинг мест, где в этом году можно недорого провести двухнедельный отпуск, вошли не только Беларусь, Молдова и Абхазия, но и экзотические страны - Индия, Непал, Марокко, Индонезия и Танзания, сообщает Skyscanner.

Эксперты рассчитали стоимость поездки в одну из тридцати стран на двоих взрослых - на две недели с перелетом туда и обратно. Также учитывалась стоимость проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения, передает РИА Новости.

Лидерами бюджетного отдыха стали – Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.

Также в рейтинг попали сразу девять экзотических направлений. Самым дешевым среди них оказалась Индия. Поездка туда обойдется путешественникам всего на 32 доллара дороже, чем в Грузию (1594 долларов против 1562 долларов).