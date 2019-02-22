Самые большие джинсы в мире попали в книгу рекордов Гиннесса

Чилийская сеть универмагов Paris, принадлежащая международной компании Cencosud, попала в книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой в мире пары джинсов. Об этом пишет портал UPI.

Paris изготовили джинсы в коллаборации с модным брендом Kansas и представили их в магазине Mall del Sur, расположенном в Сан-Хуан-де-Мирафлорес, Перу,передает Lenta.

Команда из 50 человек потратила полгода на пошив штанов размером с 22-этажный дом. В результате их длина составила 65,5 метра, а ширина 42,6 метра.

Отмечается, что джинсы будут выставлены в торговом центре до конца недели, после чего из них сошьют десять тысяч сумок для многократного использования. Они будут продаваться в магазинах сети Paris в рамках акции против использования пластиковых пакетов.