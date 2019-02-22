Дом на колесах теперь можно взять в аренду и в Молдове: сколько стоит услуга

В мире почти девять миллионов семей ежегодно совершают путешествия в домах на колесах. Теперь такая возможность появилась и у жителей Молдовы. Один из магазинов спортивной экипировки предлагает кэмперы в аренду.

"У меня большой опыт езда и аренды домов на колесах в Европе. Наконец сбылась моя мечта - я купил себе дом на колесах и заодно открыл новое дело - первый в Молдове прокат мобильных домов", - сказал предприниматель Александр Кожокарь. Кэмпер почти не отличается от малогабаритной квартиры. Есть место для сна, приема пищи, душ и биотуалет. "Вы можете остановиться в центре города. У вас все разложено по полочкам и рядом все условия - туалет, душ, теплая вода, холодильник, отопление. Можно даже в доме на колесах зимой путешествовать - здесь есть независимое отопление газовое", - Александр Кожокарь. Арендовать кэмпер можно по интернету. Для этого нужно иметь водительские права категории Б и быть старше 26 лет. Минимальный срок аренды - трое суток зимой и неделя летом. "Прокат дома на колесах стоит от 80 евро в сутки, что вполне сопоставимо со стоимостью европейской гостинницы. Но у вас все под рукой, все с собой . В то же время это и машина, и средство передвижение, поэтому вполне доступная цена", - Александр Кожокарь.

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