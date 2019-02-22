Специалист в области токсикологии столичной больницы "Sfânta Treime": "У каждого из нас может быть найдена ртуть в крови"

В Молдове до сих пор не было тяжелых случаев отравления ртутью, но если сдать анализы, у любого можно найти такое вещество в крови. По крайней мере, это утверждает Николай Гурски, главный специалист в области токсикологии кишиневской больницы "Sfânta Treime".

Отравление ртутью подтверждается, когда в крови обнаружено более 10 микрограмм на декалитр, а первыми симптомами отравления могут быть головная боль, головокружение, температура и др, передает kp.md со ссылкой на Ziarul National. - Сколько работаю, никогда не было зарегистрировано тяжелых случаев отравления ртутью. Были легкие, когда разбивались градусники, например. Но если сдать анализы, у каждого из нас может быть найдена ртуть в крови: от 2, 3 до 4 микрограммов на декалитр. Вот, мы потребляем морскую рыбу. Именно этот продукт содержит ртуть. Интоксикация ртутью поражает нервную и почечную систему, - объяснил Ziarul Nationa специалист. Отвечая на вопрос, являются ли заявления двух лидеров оппозиции Молдовы Майи Санду и Андрея Нэстасе о том, что нынешняя власть отравила их ртутью, реальными обвинениями, Николай Гурски отметил, что «это должны показать анализы». Напомним, Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что анализы, которые они сдавали в последнее время, показали повышенное содержание тяжелых металлов в их крови, а медики им сказали, что «это не могло случиться без вмешательства извне». Они не представили результаты анализов и не подали заявления в правоохранительные органы. Это подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры и Генерального инспектората полиции.

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