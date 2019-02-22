Каждая девушка знает, что на шопинг лучше не отправляться в плохом настроении — число ненужных вещей в гардеробе может существенно возрасти. Но не только этого стоит опасаться, собираясь обновить гардероб.
10 ошибок которые совершает каждая девушка во время шопинга,передает Рамблер.
1. Вы обходите слишком много магазинов
По-настоящему стильные девушки обладают собственным топом из нескольких брендов, где они, собственно, и приобретают большую часть своих вещей. Это может показаться скучным, но вещи от одного дизайнера либо одной марки, как правило, очень хорошо сочетаются друг с другом. И поверьте — никто не узнает, что вы с головы до пят одеты в один бренд, если только вы сами в этом не сознаетесь!
2. Вы инвестируете не в те вещи
Лишь один человек из тысячи способен отличить две пары совершенно одинаковых черных брюк, одни из которых стоят 50 тысяч, а другие — 5 тысяч рублей. Качественная база гардероба необязательно должна стоить целое состояние. Поэтому если ты готова вкладываться в вещи, то лучше пусть этот будут it-bags.
3. Вы все еще скептически настроены к масс-маркету
Есть бренды масс-маркета с поразительной особенностью — производить вещи, которые невооруженным взглядом можно принять за люкс. Поэтому максимально тщательно изучайте ассортимент масс-маркета, особенно премиальные линейки и лимитированные коллекции. Как шутят некоторые модники, рецепт идеального образа прост: немного Prada, немного Chanel и немного Zara.
4. Вы покупаете слишком разнообразные принты и цвета
Вы ведь наверняка знаете, какая цветовая гамма вам больше всего идет и что в полоске вы смотритесь невероятно стильно, а вот платье в цветочек способно превратить вас в работницу фермы. Тогда зачем вам это аляповатое платье в розочках? Не стоит пытаться искусственно разнообразить свой гардероб — покупайте только то, что вам идет. Все остальное, приобретенное в угоду маме или мужу, уверяющим, что в ваших черных нарядах вам так не хватает ярких красок, так и останется висеть в шкафу.
5. Вы покупаете фасоны, которые вам не идут, потому что они сейчас в моде…
…или потому что они отличаются от остальных в твоем гардеробе (см. предыдущий пункт). Если вы точно знаете, что вам идут юбки-карандаши и совсем не подходят юбки А-силуэта, не покупайте последнюю лишь из-за ее позиции в списке горячих трендов. Это не значит, что не нужно пробовать новое, но помните, что мода — всего лишь игра, а тенденции не должны управлять вашим шопингом.
6. Вы готовы "подгонять" только дорогие вещи
В наше время мало кто решается купить вещь, чтобы затем подогнать ее по фигуре в ателье — нам ближе концепция fast fashion, проще говоря — надел и пошел. Перешивать же мы готовы лишь дорогостоящую, которая после "подгона" заставит нас выложить практически эту же сумму снова. Но ведь покупать с прицелом на изменения можно и более бюджетные вещи. Да, их переделка также будет не бесплатной, но "съест" намного меньше средств.
7. Вы слишком много тратите на обувь и слишком мало на сумки
Это все вина Кэрри Брэдшоу, которая научила нас не раздумывая спускать всю зарплату на новые туфли. На самом деле все должно быть наоборот: в обуви мы ходим, поэтому свои первые потертости она получает уже на второй, если не на первый день носки, а вот сумки редко касаются земли, что существенно увеличивает их срок жизни. Поэтому если обувь не относится к категории "сказочная мечта всей жизни" или же не отличается суперудобством, всегда делайте выбор в пользу хорошей сумки.
8. Вы покупаете очень много дешевой бижутерии…
…вместо того, чтобы вкладываться в хорошие украшения. К слову, это необязательно должны быть изделия из драгоценных металлов — отыскать марку качественной бижутерии сегодня не составит труда. Облезшая, некрасивая и откровенно дешевая бижутерия способна убить даже самый продуманный и стильный образ.
9. Вы считаете, что ремни нужны лишь для того, чтобы поддерживать одежду
Ремни — не просто вспомогательный элемент гардероба, к ним стоит относиться, скорее, как к украшениям — это как колье, но для талии. Поэтому лучше отказаться от покупки дешевых ремней и отдать предпочтение качественным. Да, они не будут стоить дешево, но ремень заслуживает ваших инвестиций.
10. Вы начитались про подбор одежды по типам фигур и уверены, что это сработает
Но нет, это не работает. Просто потому что большинство людей не являются типичными"грушами", "яблоками" или "прямоугольниками". Поэтому, прежде чем вы снова отправитесь на шопинг, забудьте про все эти типы фигур и следуйте простым, но действенным правилам: выбирайте одежду своего размера, подчеркивайте достоинства фигуры жесткими силуэтами, аксессуарами и цветовыми акцентами, а недостатки скрывайте с помощью приглушенной цветовой гаммы и отказа от декора.
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