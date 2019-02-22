Научное подразделение НАСА назвало дюжину возможных миссий, которые могут быть отправлены на Луну в конце этого года на борту первых частных посадочных платформ и ракет. Их список был опубликован на сайте агентства.
"Эти аппараты станут своеобразным пробным шаром, который поможет нам построить инфраструктуру для доставки научных миссий на Луну, используя ресурсы частных компаний. Мы планируем проводить подобные конкурсы каждый год", — заявил Стив Кларк (Steve Clarke), заместитель директора научного подразделения НАСА.
Пилотируемое освоение космоса и возвращение человека на Луну стало одной из главных задач НАСА после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Сам президент США и Джим Брайденстин, будущий администратор НАСА, часто говорят о планах по постройке станции на орбите Луны, высадке на ее поверхности и созданию "постоянной инфраструктуры" на спутнике нашей планеты,передает Рамблер.
Первым шагом на пути реализации этих планов стало соглашение НАСА и девяти ведущих космических стартапов и крупных компаний, подписанное в ноябре прошлого года. В его рамках аэрокосмическое агентство США может воспользоваться их услугами по доставке своих аппаратов на Луну уже в ближайшие годы.
В соответствии с этими договоренностями, НАСА в ближайшие 10 лет получит право на доставку неограниченного числа посадочных модулей, роверов и других "грузов" на Луну. Общая стоимость их отправки и поддержания их работы не должна превышать 2,6 миллиарда долларов.
Сегодня руководство НАСА озвучило 12 возможных кандидатов на первый подобный полет, который может состояться в последние месяцы этого года, если компании-"извозчики" успеют подготовить посадочные платформы.
В их число вошли как исключительно научные миссии, ориентированные на изучение свойств Луны, так и проекты, связанные с постройкой баз, добычей воды и других полезных ресурсов на ее поверхности. Все они будут создаваться научными подразделениями НАСА и их академическими партнерами.
К примеру, аппарат LETS впервые проведет точные замеры уровня радиации у поверхности Луны, а его коллеги-"геологи" NIVSS и NSSANM изучат химический состав лунных пород и измерят доли воды в них.
Вдобавок, на Луну могут быть отправлены магнетометр, радиоантенна и несколько камер, которые оценят последствия приземления аппаратов на Луну и определят, как ее поверхность взаимодействует с солнечным ветром и космическими лучами. Понимание этого критически важно для защиты электроники и организма колонистов от статического электричества и радиации.
Две "технических" миссии — Lunar Node 1 и SCDP — помогут ученым проверить системы навигации и генераторы электричества, способные работать на поверхности Луны долгое время. Победители в этом конкурсе, как пояснил Кларк, будут названы весной этого года.
Все это, как надеются представители НАСА, поможет создать новые системы взлета и посадки с поверхности спутницы Земли. Первые тесты этих "челноков" намечены на 2024 год, а высадка астронавтов — на 2028 год.
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