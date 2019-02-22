В Самаре женщина принесла гроб с бывшим мужем к зданию правительства

Жительница Самары не смогла похоронить бывшего мужа и отвезла гроб с покойным к зданию правительства региона.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на РИА Новости. Женщина обратилась в ИП по оказанию ритуальных услуг для организации похорон. 21 февраля, землекопы приехали на место на кладбище Рубежное, где должны были вырыть могилу.

Как пояснил местный депутат, туда якобы приехали около 20-30 человек, которые не дали сотрудниками ИП выкопать могилу. В итоге, когда женщина приехала с гробом покойного, ей предложили перенести похороны на следующий день, она отказалась и отвезла гроб к зданию правительства региона.





