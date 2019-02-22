У 83-летней жительницы столицы украли сумку посреди улицы

36-летний житель столицы был задержан правоохранительными органами по подозрению в нападении на женщину и кражу сумки.

Все произошло в то время, когда 83-летняя женщина шла по улице. Подозреваемый выхватил у нее сумку, в которой находился мобильный телефон и 160 леев.

Позже мужчина был задержан и в результате расследования вину свою признал.

Ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.