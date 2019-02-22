В список бесплатных лекарств включили более 1000 наименований

Застрахованные лица получат бесплатно более тысячи торговых наименований лекарств, которые содержатся в списке компенсируемых, объявленных министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Включенные в список препараты относятся к сердечнососудистым заболеваниям, артериальной гипертензии, сахарному диабету, раку, заболеваниям органов дыхания, пищеварения, ряду редких заболеваний. Об этом заявила глава управления Министерства здравоохранения Татьяна Затык.

По ее словам, когда было принято решение включить лекарства в список компенсированных, были учтены основные проблемы системы здравоохранения. Дети также получат бесплатные лекарства, передает IPN.

„Был сделан упор на обеспечение компенсированными лекарствами детей от 0-18 лет и беременных, которым назначаются лекарства с профилактической целью до 12-й недели беременности”, - отметила чиновница.



„Этим мы стремимся сохранить здоровье тех, кто уже заболел или предотвратить определенные осложнения, потому что очень важно поддерживать качество жизни населения, страдающего какими-то болезнями, финансово защищать эти категории людей”, - заявила Татьяна Затык в ходе передачи „Tema zilei” на телеканале Canal2.



Заместитель директора Национальной компании медицинского страхования Денис Валак заявил, что в список компенсируемых лекарств включены 148 общих международных наименований, что предполагает более тысячи торговых наименований лекарств. По его словам, для получения бесплатных лекарств, пациент должен иметь статус застрахованного лица, получать от семейного врача или специалиста компенсированный рецепт, с которым он может пойти в более чем тысячу аптек, чтобы забрать свое лекарство.



Представитель НКМС утверждает, что эта инициатива была оценена в 60 млн. леев. В то же время Денис Валак отмечает, что с применением этой меры стоимость полиса медицинского страхования не изменится.



По данным Министерства здравоохранения, пациенты могут воспользоваться бесплатными препаратами для лечения пневмонии, хронического и острого бронхита, бронхиальной астмы, хронического гепатита, фиброза и цирроза печени, хронического панкреатита, гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, рассеянного склероза, миелопатии, цереброваскулярных заболеваний, хронической смешанной энцефалопатии, ревматоидного, реактивного и псориатического артрита, подагры, острого и хронического пиелонефрита, сахарного диабета и его осложнений (невропатия, нефропатия, диабетическая ангиопатия), лечения депрессии, деменции (болезнь Альцгеймера), сердечнососудистых, респираторных заболеваний (хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма), пищеварительной системы (включая гепатит и цирроз печени), заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеоартрит, ревматоидный артрит), эндокринных заболеваний.