Непогода в Молдове: на расчистку трасс мобилизированы все дорожные службы

Из-за осадков, обрушившихся на Молдову в последние часы, все дорожные службы мобилизованы для расчистки дорог и борьбы с гололедицей. По данным дорожных служб, все дороги страны доступны, а движение транспорта осуществляется в зимних условиях.

Министерство экономики и инфраструктуры объявило, что в расчистке дорог с утра были задействованы 36 единиц спецтранспорта, которые использовали 221 тонну противоскользящего материала, передает Молдпрес.

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, циклон с осадками в виде дождя, который постепенно перешел в мокрый снег и снег, охватил северную и частично центральную части страны. Начальник оперативной службы ГААД Сергей Кэпэцинэ уточнил для МОЛДПРЕС, что под действием циклона оказались Бричанский, Окницкий, Единецкий, Рышканский, Дондюшанский, Сорокский, Флорештский и Резинский районы. В настоящее время осадки распространились и на центральные и южные районы страны, но их количество незначительно.

В связи с погодными условиями, пешеходов и водителей автотранспорта призывают быть осторожными, не предпринимать резких маневров, строго соблюдать правила дорожного движения, дорожные знаки, и не отправляться в дорогу без соответствующего снаряжения.

Национальный инспекторат по патрулированию также уточнил, что в связи с погодными условиями, на дорогах страны наблюдается гололедица. Патрульные офицеры рекомендуют водителям соблюдать дистанцию, использовать ближний свет, избегать обгонов, и удостовериться в исправной работе всех систем автомобиля.

Пешеходов призывают пересекать проезжую часть только в положенных местах и быть предельно внимательными.