Супергеройские фильмы о вселенной Marvel обожают зрители.
К сегодняшнему дню вышло уже два десятка картин, действие которой происходит в этой вселенной.
В лентах действуют одни и те же персонажи, которые часто пересекаются в различных историях,передает Рамблер.
Однако компания "Марвел" пережила и несколько неприятных моментов, и кинематографистам хочется, чтобы публика побыстрее о них забыла.
На 2020 год запланирован выход картины "Стражи Галактики 3". Её режиссёром должен был быть Джеймс Ганн, поставивший первые две серии.
Однако студия "Дисней", на которой снимались фильмы, обратила внимание на публикации Ганна почти десятилетней давности. В 2009-2010 годах он публиковал в Твиттере посты провокационного характера о педофилии и СПИДе.
Студия сочла такие сообщения неприемлемыми и уволила режиссёра. Этот скандал вызвал разноречивую реакцию поклонников, поэтому Marvel мечтает, чтобы он ушёл в историю.
Смотрите видео и узнайте о других неприятных историях, связанных с "Марвел".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
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День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
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vox.publika.md