На востоке Эквадора произошло землетрясение магнитудой 7,7

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 10:17 пятницы по времени UTC (12.17 по Молдове) в 132 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре, передает РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.