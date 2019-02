Толчки зафиксированы в 10:17 пятницы по времени UTC (12.17 по Молдове) в 132 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре, передает РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Clear P wave recording of the #Ecuador #earthquake on @TTremblingEarth's @raspishake. A small depth phase is also visible, confirming the significant depth of this event pic.twitter.com/pxzGpxWsd0