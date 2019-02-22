Ученые поняли, как рак зависит от пола

Аналогичное онкологическое заболевание у мужчин и женщин может развиваться из-за мутаций, возникших по разным молекулярным причинам. Об этом говорится в статье в журнале Nature.

Исследователи давно заметили, что отдельные виды рака чаще встречаются у мужчин, другие — наоборот, у женщин. В частности, рак печени чаще наблюдается у мужчин (соотношение 3 к 1). Рак легких также чаще наблюдается у мужчин. Принято считать, что это обусловлено менее здоровым образом жизни сильного пола: частым пристрастием к алкоголю. Однако ученые все больше склоняются к тому, что это обусловлено и биологическими различиями между полами, передает Рамблер.

Известно, что онкологические заболевания возникают вследствие мутаций. Исследователи приходят к выводу, что женские и мужские мутации различаются. Недавний научный эксперимент, в рамках которого было проанализировано 2 тысячи образцов 28 типов рака, подтвердил тезис.

Существуют онкологические мутации, явно различающиеся у мужчин и женщин. Подавляющее большинство "женских" мутаций происходят из-за неправильного спаривания нуклеотидов (97% случаев), а "мужские" мутации происходят по этой причине в 89% случаев.

Эти знания не говорят о том, что женщины или мужчины имеют разные шансы заболеть раком, однако ученые считают необходимым изучать "гендерные различия" в онкологии, поскольку это может помочь найти более точный подход к лечению болезней у разных полов.