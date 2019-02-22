Суд в Швеции приговорил похитителя королевских регалий к 4,5 года тюрьмы

Суд в шведской Эскильстуне в пятницу приговорил 22-летнего похитителя похоронных регалий Карла IX к 4,5 годам тюрьмы, передает радиостанция Sveriges Radio из зала суда.

Две королевские короны и державы были украдены в конце июля 2018 года из собора Стренгнес близ Стокгольма. Похититель разбил витрину, в которой хранились регалии, после чего скрылся на лодке. Предметы были найдены 5 февраля: неизвестный подбросил их в мусорный контейнер в пригороде Стокгольма Окерсберга, передате РИА Новости.

Ранее подсудимый признал свою вину, после того как следы его ДНК были обнаружены на похищенных предметах. По делу о похищении проходит еще два человека, один из них, предположительно, подбросил короны и державы в мусорный контейнер. Он обвиняется в хранении краденого.