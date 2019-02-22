Вокруг Шарм-эль-Шейха возведут бетонный забор

На снимках, которые попали в руки изданию The Guardian, можно увидеть, что власти Египта начали возводить бетонные стены вокруг курорта Шарм-эль-Шейх. Однако, губернатор Южного Синая Халед Фуда отрицает строительство забора.

"Это не стена. У нас нет стены", — сказал губернатор.

При этом он сообщил, что проект есть и он включает в себя высокие бетонные барьеры, а также около сорока километров забора с колючей проволокой. Там, где будет доступ в город, построят "четыре очень красивых двери".

По мнению властей, все это должно будет обезопасить Шарм-эль-Шейх. Но местные жители уверены, что стены отпугнут туристов и испортят вид на горы и пустыню, сообщает "ФАН",передает Рамблер.