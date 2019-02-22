Ученые пояснили, что называют "эффектом чайника"

Иногда этот эффект называют "эффектом чайника". Многим знакома ситуация, когда хочется налить чай, но он решительно не хочет литься в чашку.

В итоге приходится вытирать содержимое чайника со стола. В такие моменты кажется, что руки растут совсем не там, где им положено расти. Хорошая новость в том, что дело не в вашем неумении переливать жидкости, а в физическом явлении, которое зовется эффект Коанда,передает Рамблер.

В 1932 году румынский ученый Анри Коандэ обнаружил, что струя воды, вытекающая из сопла, стремится отклониться по направлению к стене.

При определенных условиях, струя воды не только отклонялась в сторону плоской поверхности, но и прилипала к ней. Это происходит из-за того, что боковая стенка препятствует свободному поступлению воздуха с одной стороны струи, создавая вихрь в зоне пониженного давления. Надо отметить, что поведение струи газа аналогичное в данных условиях.

Не расстраивайтесь, если с вами снова произойдет мелкая оплошность во время чаепития. Помните, что всему виной боковая поверхность чайника.

Если вы будете смелее и увереннее переливать жидкость из чайника в чашку, то вам удастся избежать этого эффекта.