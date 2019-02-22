По факту вчерашней провокации в Варнице начато уголовное расслдедование. В нем фигурируют три человека. Об этом сообщил замглавы ГИП Георгий кавкалюк.
Напомним, вчера, 22 февраля, троих членов избирательной комиссии из Каушанского района задержали на административной границе Варница. Они возвращались из Центризбиркома, где прошли предвыборный инструктаж.
На досмотре приднестровские силовики изъяли у них два служебных ноутбука с данными из электронного регистра избирателей.
"Компьютеры будут переданы на экспертизу. Наши коллеги проверят программы на предмет возможного взлома. Нужно убедиться, что личные данные не были похищены. Главной целью была провокация, но не исключено, что они пытались получить и личные данные", - сказал замначальника ГИП Георгий Кавкалюк.
О произошедшем была проинформирована Миссия ОБСЕ в Молдове. Ее представители вместе с прокурорами расследуют этот случай и дадут правовую оценку.
Для голосования жителей приднестровского региона на парламентских выборах 24 февраля будет открыто 47 участков. Их организуют на территории, контролируемой конституционными властями Республики Молдова
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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vox.publika.md