Сегодня не существует одного общепринятого объяснения происхождения всем известного символа. Однако выдвигается множество версий, откуда появился значок сердца, так непохожий на реальное человеческое сердце. Вот самые интересные из них.
Лист плюща
В Древней Греции плющ часто использовался для изображения Диониса — бога виноделия. Знаменитый символ сердца встречается еще на эллинских мозаиках, гончарных изделиях, ритуальных венках, которые надевали жрецы Диониса. В V-IV веках до н.э. он стал использоваться как эмблема публичных домов. Однако он имел и другое значение — плющ также считался символом верности, и преподносился новобрачным, а также становился украшением надгробий одного из супругов, чем другой выражал свою скорбь и любовь,передает Рамблер.
Человеческое тело
Для античной цивилизации в целом был свойственен культ человеческого тела. Так, часто воспевались, например, женские формы — как целая фигура, так и отдельные ее части. Некоторые считают, что именно женскими ягодицами вдохновлялись жители древнего мира, когда создавали этот символ.
Семена сильфия
В древности это растение было распространено на побережье Средиземного моря, потом оно исчезло из-за климатических изменений и деятельности человека. Однако во времена его расцвета им активно торговали и даже платили им дань. Растение стало настолько популярным, что на монетах в городе Кирении появилось его изображение.
Сильфий использовали для приготовления приправ, противоядий от укусов насекомых, лекарств. Еще одним его свойством было абортивное. Семена очень напоминали сегодняшний "сердечный" символ. Так, предполагается, что прообразом современного символа сердца стало именно изображение с монет Кирении.
Лира
Античный музыкальный инструмент, напоминающий по форме сердце, тоже символизировал любовь и страсть. Знатные граждане античности приглашали музыканта с лирой в дом, чтобы спеть оду любимой женщине. А Орфей именно с помощью лиры зачаровал властителей подземного мира.
Лебеди
Лебединая верность вошла в легенды. Образ пары неразлучных лебедей стал символом семьи и счастья. Так, изогнутые шеи двух лебедей также могли стать прообразом современного "сердца".
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vox.publika.md