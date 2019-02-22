В Эквадоре произошло второе землетрясение

Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Эквадора, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 10.40 по времени UTC (12.40 по Молдове). Эпицентр располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран в Эквадоре, очаг залегал на глубине 82 километров, передает РИА Новости.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора. Толчки были зафиксированы в 10.17 пятницы по времени UTC (12.17 по Молдове) в 132 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре. Очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.