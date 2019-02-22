Фанаты не узнали располневшего актера Брендана Фрэйзера

Актер стал практически секс-символом после фильмов о Джордже с джунглей. Долгое время Фрэйзер был в депрессии и перестал за собой следить.

Голливудский актер Брендан Фрэйзер попал в объективы папарацци. Поклонники не узнали в располневшем мужчине своего кумира. Об этом сообщает Daily Mail.

Накануне 50-летнего Брендана Фрэйзера сняли на улицах Уэстчестера в Нью-Йорке. Актер выбрал для прогулки джинсы и голубую футболку в тон. Сверху Фрэйзер накинул клетчатую рубашку бордово-синего цвета и надел ковбойскую шляпу,передает Корреспондент.

На фото видно, что актер сильно поправился, из-под футболки выпирает живот. Поклонники отметили, что таким нарядом от только подчеркнул недоставки своей фигуры.

Также юзеры не смогли узнать в 50-летнем актере секс-символ с идеальным прессом из фильмов о Джордже с джунглей.