Как правильно упаковывать сувениры и другие хрупкие предметы

Под конец отпуска всех мучает вопрос того, как правильно упаковать сувениры для друзей и родственников.

Керамические магниты и кружки — все это может разбиться из-за неосторожности погрузчиков,передает Рамблер.

Мелкие подарки

Магниты, статуэтки и другие маленькие сувениры можно упаковать в бумагу и обернуть скотчем. Клейкую ленту можно купить в любом крупном супермаркете или попросить у персонала отеля. А вместо бумаги возьмите туристические путеводители, которые есть на стойке около ресепшена.

Посуда

Для таких подарков подойдут пластиковые емкости с наполнителем в виде скомканных газет. Контейнеры можно взять в любом ресторане, а бокалы упаковать в пластиковые бутылки с обрезанным горлышком.

Бутылки

Самый хрупкий сувенир, который может испачкать и другие вещи в чемодане.Возьмите полиэтиленовый пакет и оберните его вокруг тары, а затем обмотайте скотчем, после этого положите в еще один пакет и оберните его какой-нибудь одеждой.

Другие хрупкие предметы

Если у вас не осталось ничего, во что можно упаковать сувениры, существует много заменителей — шапочки для душа, пакеты из под чипсов или конфет и даже туалетная бумага. А при регистрации не забудьте попросить наклейку на чемодан, которая предупредит о том, что вы везете хрупкие вещи.