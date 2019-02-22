Google создал дудл ко дню рождения Стива Ирвина

Сервис создал ряд слайдов к 57 году со дня рождения всемирно известного защитника природы и "охотника за крокодилами".

Google отметил день рождения телеведущего и защитника природы Стива Ирвина серией дудлов, передает Корреспондент.

На картинках изображены приключения "охотника за крокодилами". Ирвин держит рептилий на руках, снимет их с лодки на видео, выступает с крокодилами перед публикой.

Также на слайдах представлен "фотоотчет" приключений Ирвина, его жена и дети, а также Австралийский зоопарк, который когда-то был парком его семьи.

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