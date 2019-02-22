Демократическая партия Молдовы сообщила ряду международных организаций и наблюдателей, аккредитованных для мониторинга выборов 24 февраля 2019, о намеренном вмешательстве Российской Федерации в выборы Республики Молдова.
ДПМ считает, что учреждения Российской Федерации занимаются запугиванием, злоупотреблениями и шантажом против Влада Плахотнюка, придумывая за два дня до выборов ложное уголовное дело на его имя.
"Считаем, что эти действия начаты с целью повлиять на результат выборов в Республике Молдова, манипулировать общественным мнением и поддержать определённую политическую силу против другой силы",- говорится в пресс-релизе партии.
ДПМ оповестила международное сообщество об этом, в том числе о повторных попытках российских спецслужб преградить свободное перемещение лидеров партии посредством ложных обращений в INTERPOL, в том числе в предвыборный период.
"Эти попытки, которые мы расцениваем как часть гибридной войны, неоднократно касались лидера партии Влада Плахотнюка. Однако INTERPOL каждый раз отвергал их, расценивая как политическое давление",- говорится в пресс-релизе.
Демократы обращают внимание, что этот последний случай запугивания, наряду со злоупотреблениями против двух молдавских пилотов, необоснованно удерживаемых в Москве для PR определенной политической партии, а также пропаганда, проводимая российскими подразделениями в СМИ - это явные признаки, которые вызывают глубокую озабоченность в связи с открытым вмешательством Российской Федерации в проведение выборов в Республике Молдова.
Демократическая партия Молдовы призвала международные организации и наблюдателей осудить эти попытки Российской Федерации жёстко вмешаться в нормальное проведение выборов в Республике Молдова. Были оповещены миссия наблюдателей за выборами ОБСЕ/ ODIHR, Миссия наблюдателей за выборами ENEMO, Республиканский Международный Институт, другие наблюдатели в Республике Молдова, включая представителей Европарламента, а также посольства, аккредитованные в Республике Молдова.
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