"Отравление" Майи Санду и Андрея Нэстасе могут объясняться употреблением РЫБЫ! Врачи комментируют анализы: в этом нет чего-то особенного

Результаты анализа крови, представленные Майей Санду и Андреем Нэстасе прессе в качестве доказательства того, что их якобы отравили ртутью - не являются непосредственным указанием того, что они действительно отравились тяжелым металлом.

Портал Newsmaker опубликовал анализы, сделанные Санду в январе 2018 и Нэстасе - в сентябре 2017 и в декабре 2018, которые показывали концентрацию ртути в 2,7 микрограмма на 1 децилитр крови у лидера ПДС и 8,7 микрограммов - у Андрея Нэстасе.

Николай Гурский, главный специалист в токсикологии больницы "Святой Троицы" Кишинева прокомментировал для Ziarul National эти цифры.

По словам специалиста, в большинстве стран отравлением ртутью считается показатель от 10 микрограммов на децилитр в крови человека. В то же время, в США этот порок начинается от 7 микрограммов, но есть и страны, где нормой считается от 20.

"Более 10 микрограммов может вызвать эффект отравления организма. Попав в организм, ртуть никогда окончательно не выходит из него. Но в небольших количествах она не влияет на метаболизм",- заявил Гурский.

В случае Майи Санду концентрация ртути немного превышена и очень близка к 2 микрограммам, что является нормой. В случае Андрея Нэстасе специалист говорит, что несколько повышенные показатели тяжелого металла могут объясняться употреблением в пищу рыбы.

"Да, может быть и от употребления рыбы. Зависит от рыбы и от того, как часто ее едят".

Отметим, что лидер ППДП ранее неоднократно был замечен в ресторане, специализированном на морепродуктах, который находится на улице Вероника Микле в столице.