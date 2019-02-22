Результаты анализа крови, представленные Майей Санду и Андреем Нэстасе прессе в качестве доказательства того, что их якобы отравили ртутью - не являются непосредственным указанием того, что они действительно отравились тяжелым металлом.
Портал Newsmaker опубликовал анализы, сделанные Санду в январе 2018 и Нэстасе - в сентябре 2017 и в декабре 2018, которые показывали концентрацию ртути в 2,7 микрограмма на 1 децилитр крови у лидера ПДС и 8,7 микрограммов - у Андрея Нэстасе.
Николай Гурский, главный специалист в токсикологии больницы "Святой Троицы" Кишинева прокомментировал для Ziarul National эти цифры.
По словам специалиста, в большинстве стран отравлением ртутью считается показатель от 10 микрограммов на децилитр в крови человека. В то же время, в США этот порок начинается от 7 микрограммов, но есть и страны, где нормой считается от 20.
"Более 10 микрограммов может вызвать эффект отравления организма. Попав в организм, ртуть никогда окончательно не выходит из него. Но в небольших количествах она не влияет на метаболизм",- заявил Гурский.
В случае Майи Санду концентрация ртути немного превышена и очень близка к 2 микрограммам, что является нормой. В случае Андрея Нэстасе специалист говорит, что несколько повышенные показатели тяжелого металла могут объясняться употреблением в пищу рыбы.
"Да, может быть и от употребления рыбы. Зависит от рыбы и от того, как часто ее едят".
Отметим, что лидер ППДП ранее неоднократно был замечен в ресторане, специализированном на морепродуктах, который находится на улице Вероника Микле в столице.
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