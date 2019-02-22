Женщина, которая провела в летаргическом сне 20 лет

В 1954 году жительница Днепропетровской области Надежда Лебедина заснула — и проспала без малого 20 лет. Женщина проснулась только в 1974 году. Произошедшее стало для нее настоящим шоком.

Конфликт

В один из вечеров 34-летняя Надежда серьезно поссорилась с мужем. Конфликт вызвал у женщины нестабильное эмоциональное состояние, находясь в котором она улеглась в постель. На следующее утро Надежда не проснулась — испугавшиеся родственники вызвали медиков,передает Рамблер.

Обескураженные врачи поместили женщину в психиатрическую клинику, где поставили диагноз — шизофрения, кататонический ступор. Надежда оставалась в клинике четыре года, после чего мать женщины забрала Надежду домой.

Долгий сон

На пятый год сна супруг Надежды скончался. Их 10-летняя дочь попала в детский дом — у бабушки, ухаживающей за Надеждой, просто не оставалось времени на воспитание ребенка.

По признанию самой Надежды, все 20 лет она слышала все, что происходило вокруг — только не могла ответить. Она была не в силах пошевелить даже пальцем.

Постепенно сон становился менее глубоким. Она могла немного двигать головой, руками, а также принимала пищу — но не просыпалась.

После сна

В 1974 году скончалась мать Надежды — и именно в этот момент женщина проснулась. Ее старшая сестра Анастасия зашла в комнату и увидела, что их мама умерла. Рядом лежала всхлипывающая Надежда.

Сначала женщина не поверила, что проспала 20 лет

К удивлению врачей, она адаптировалась к новой жизни достаточно быстро. Приняла повзрослевшую дочь, заинтересовалась новыми изобретениями.

Стоит отметить, что когда Лебедина очнулась, она выглядела на те же 34 года, когда и впала в летаргию.

Однако с пробуждением ее организм начал стремительно нагонять упущенное. По словам врачей, Надежда Лебедина старела не по дням, а по часам: в волосах появилась седина, на лице — морщины.

Надежда Лебедина умерла в 74 года. Диагноз шизофрения с нее сняли, признав его ошибочным. Данный случай советские врачи расценили как истерический патологический сон.