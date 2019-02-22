Два новых троллейбуса пустили по маршруту №36, соединяющий Яловены с центром столицы

По 36-ому троллейбусному маршруту, который соединяет Яловены с центром Кишинева, пустили еще две новых единицы транспорта. Теперь по маршруту циркулируют пять троллейбусов на автономном ходу. А время ожидания сократилось с 30 до 18 минут.

"Теперь у нас не три троллейбуса. И их не забрали с других маршрутов. Они собраны недавно, специально для Яловен. Как вы сами можете убедиться, эти троллейбусы соответствуют самым высоким стандартам", - говорит мэр Яловен Сергей Армашу.

Среди пассажиров, которые опробовали новые троллейбусы была и Моника Бабук, кандидат ДПМ в 22-ом одномандатном округе. Он включает Яловенский район, а также несколько населенных пунктов Каларашского и Страшенского районов.

"Микроавтобусы, которые ежедневно перевозили пассажиров были не просто переполнены, в них едва закрывались двери. Каждый день с этими пассажирами из Яловен могло случиться страшное несчастье. Я очень рада, что нам удалось решить эту проблему. Приглашаю всех жителей Яловен воспользоваться этим современным экологическим транспортом", - сказала кандидат ДПМ по 22-ому округу Моника Бабук.

Моника Бабук отметила, что власти открыты для обсуждения любых предложений по улучшению действующей транспортной линии.

"Мы открыты для дальнейших переговоров о продлении троллейбусного маршрута в периметре города Яловены. Но при условии, что местные власти согласятся покрыть свою часть финансовых расходов", - добавила кандидат ДПМ по 22-ому округу Моника Бабук.

36-ые троллейбусы ходят с полшестого утра до пол одиннадцатого вечера. В черте Яловен и Кишинева проезд стоит два лея, междугородний рейс - четыре.