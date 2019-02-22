Омолодиться костным мозгом реально

Человечество вступает в эру, когда пожилых людей становится все больше, поэтому вопросы омоложения приобретают повышенную актуальность.

Ученые проводят все более многочисленные эксперименты на тему возвращения молодости. В новом исследовании специалистов Медицинского центра Cedars—Sinai, 18-месячные лабораторные мыши получали трансплантаты костного мозга от 4-месячных мышей или мышей-ровесников, передает Вести.

Через шесть месяцев обе группы реципиентов прошли стандартные лабораторные тесты уровня активности и обучения, а также тесты на пространственную и рабочую память. Мыши, которым пересадили молодой костный мозг, по всем параметрам превзошли мышей, которые получили старый мозг. Они также превзошли контрольную группу старых мышей, которые не получали трансплантаты вовсе.

Исследовательская группа в первую очередь проверила у мышей гиппокамп — область мозга, связанную с памятью. Реципиенты молодого костного мозга сохранили больше связей, известных как синапсы, между нейронами в гиппокампе, чем реципиенты старого костного мозга, хотя у тех и у других было примерно одинаковое количество нейронов. Между тем, синапсы имеют решающее значение для работы мозга.

Дальнейшие тесты показали возможную причину различий в образовании синапсов. Клетки крови, вырабатываемые молодым костным мозгом, снижают активацию микроглии — иммунных клеток в мозге. Микроглия поддерживает здоровье нейронов, но в старости может стать сверхактивной и участвовать в разъединении синапсов. Микроглия старых грызунов, которые получали трансплантаты от молодых, внешне напоминала молодую нормальную микроглию — при этом закономерно выжило больше синапсов.

Впрочем, надо сказать, что даже если аналогичные результаты подтвердятся на людях, то все равно могут возникнуть сложности с разработкой методов лечения. Ведь пересадка костного мозга для омоложения запрещена. Так что, пока ученые трудятся над созданием "персонализированных" молодых стволовых клеток крови для людей. Предполагается, что эти клетки заменят собственные стареющие клетки крови и тем самым помогут предотвратить распад когнитивных функций, связанный с возрастом.