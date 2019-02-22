Житель Сынжерейского района создал первый в Молдове багги

Первый в Молдове багги собрал энтузиаст из Сынжерейского района. Константин Хадыркэ потратил 60 тысяч леев и три месяца, чтобы создать автомобиль, адаптированный к сложному рельефу и бездорожью. Все для того, чтобы ездить к местам археологических раскопок.

"Я объездил Сынжерейский район вдоль и поперек, здесь много живописных мест. Но добраться к местам раскопок часто бывало трудно. Тогда я решил, что нам нужна особая машина", - сказал житель Сынжерей Константин Хадыркэ.

Собрали багги из комплектующих других автомобилей. Откидная крыша дает возможность любоваться видами. Свое детище Константин назвал "Балладой".

"Пригнал её в сервис, чтобы довести до ума. Это позволит ее зарегистрировать, так как есть определённые требования по закону. Рама очень прочная. Если что-то случится в дороге, никто не пострадает".

Уникальный автомобиль Константин подарил общественной организации SinergyHub. Занимается она продвижением местного туризма.

"Для нас это важно. Это облегчит наши исследования, поможет еще лучше узнать здешние места - ландшафт и памятники археологии", - сказал основатель общественной организации SinergyHub Раду Марандюк.

А Константин с друзьями тем временем приступил к сборе нового багги - четырехместного.

"Это будет Баллада номер 2. В общем почти такая же, только шасси удлинённое, чтобы можно было установить четыре сиденья".