Книжный шкаф: 5 причин, почему чтение полезно для здоровья

А вы любите читать? Удивительно, но книги не просто помогают нам отключиться от реальности, погружаясь в мир фантазий, но и, по данным исследования Йельского университета (Yale University), увеличивают продолжительность жизни.

Анализ данных показал, что люди, которые читают как минимум 3,5 часа в неделю, имеют на 23% меньший риск смерти, чем те, кто вообще не читает книг.

Несмотря на то, что точный механизм действия не был установлен, авторы исследования предполагают, что важную роль здесь играет укрепление связи между клетками головного мозга в процессе чтения, что, в свою очередь, снижает риск нейродегенеративных заболеваний. Есть ли у чтения еще какие-то бонусы для здоровья? О да. Еще четыре причины, почему читать нужно больше и чаще, называем ниже,передает Вести.

Снижение уровня стресса

Исследование, проведенное в Университете Сассекс (University of Sussex) в 2009 году, показало, что чтение снижает уровень стресса на впечатляющие 68%. И это, к слову, даже больше, чем прогулки на свежем воздухе и музыка. По данным экспериментов, уже через 6 минут чтения у добровольцев нормализовался сердечный ритм и ослабилось мышечное напряжение, что, в свою очередь, оказывало масштабное расслабляющее действие на организм в целом.

Поддержание мозговой активности

Естественный процесс старения связан со снижением познавательной функции (именно поэтому чем старше человек, тем сложнее ему запоминать номера телефонов и адреса), но чтение, кажется, может замедлить когнитивное снижение. Исследование, проведенное в 2013 году в Университете Раш (Rush University), показало, что чтение и другие стимулирующие мозг действия способны снижать риск деменции. И ученые полагают, что чем раньше мы начнем принимать даже такие простые меры, тем лучше.

Улучшение качества сна

Даже если синий свет от экранов гаджетов оказывает не такое сильное влияние на циркадные ритмы, как принято считать, стимуляция мозга с помощью телефона или планшета точно помешает вам заснуть. Исследование, опубликованное в журнале Social Science & Medicine, показало, что использование смартфона непосредственно перед сном почти всегда связано с сокращением продолжительности сна и ухудшением его качества. Что касается книг, то они за счет своего релакс-эффекта (смотрите первый пункт) делают как раз обратное.

Совершенствование социальных навыков

Исследование 2013 года, опубликованное в журнале Science, позволило говорить о том, что люди, которые читают художественную литературу, как правило, чаще соглашаются в тем, что мысли, желания и убеждения других людей могут быть отличны от их собственных — и это совершенно нормально. Выводы соотносятся с данными другого исследования, которое установило, что поклонники художественных книг более эмпатичны.