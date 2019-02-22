В день выборов на каждом избирательном участке будут дежурить по два полицейских

Полиция выводит все силы на обеспечение общественного порядка в день выборов и республиканского референдума. Работают в это воскресенье более 8200 полицейских. На каждом участке будут дежурить по двое. Главная их задача - не допустить инцидентов.

"В обеспечении общественного порядка на участках и рядом с ними будут задействованы 4000 человек. 544 человека - это группы реагирования и дополнительного патрулирования территории. Еще более 4000 сотрудников будут привлечены к восстановлению порядка в случае эскалации", - говорит глава Национальной патрульной инспекции Марин Максиан. В этот раз агитация разрешена и в сам день голосования, но не на участках и не рядом с ними. О нарушениях избирателей просят сообщать дежурным полицейским и наблюдателям. "Допустимо только распространение информации выборного характера. Это листовки, календари и другие материалы, стоимость которых не превышает двух условных единиц, то есть ста леев", - добавил глава Национальной патрульной инспекции Марин Максиан. Во время кампании за порядком на встречах с избирателями следили больше трех тысяч сотрудников полиции. За этот период зарегистрировано более 150 нарушений.

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